Maltempo Messina, il forte vento distrugge le bancarelle degli ambulanti | VIDEO

Il forte vento a Messina sta creando enormi disagi tra alberi divelti, cartelloni pubblicitari distrutti e autostrada chiusa. In un video, che riportiamo in basso, in cui si può notare la distruzione delle bancherelle degli ambulanti, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, nel commentare le immagini denuncia: “la disperazione di qualche padre di famiglia, abbandonato anche lui dal sindaco dimissionario”.

“È ovvio che contro il fortissimo vento e contro la forza della natura c’è poco da fare (quindi preciso che non voglio assolutamente strumentalizzare la cosa), ma se a novembre i lavori del mercato vascone si fossero completati come da programma, non sarebbe successo questo. Vergogna. Rivotateli di nuovo mi raccomando“, conclude Gioveni.