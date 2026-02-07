Messina, De Luca su Basile: “ha dimostrato di non essere attaccato alla poltrona” | VIDEO

Dopo oltre due mesi di detto non detto, di indiscrezioni, il sindaco di Messina, Federico Basile si è dimesso. Lo ha comunicato durante la conferenza stampa in corso nella Sala delle Bandiere a Palazzo Zanca, nella quale si è ricandidato alla carica di primo cittadino. Il leader di “Ti Amo Sicilia” e “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca, in un video sui social, ha detto: “ho appreso che il sindaco Basile si é dimesso: ha dimostrato di non essere attaccato alla poltrona. Nei prossimi giorni vi svelo alcuni importanti retroscena“.

“Grazie Federico, hai dimostrato di essere la parte politica migliore di me. Te ne siamo grati. Noi siamo liberi”, conclude De Luca. Dire “ho appreso che il sindaco Basile si è dimesso” da parte del leader indiscusso del movimento di Basile è alquanto buffo: è De Luca, e tutti lo sanno, che detta l’agenda politica della città di Messina. La strategia del passo indietro sarà stata “studiata” dallo stesso ex primo cittadino della città dello Stretto.