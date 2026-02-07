Messina, De Luca (M5S) sulle dimissioni di Basile: “un’offesa alla città”

“Benvengano le dimissioni del sindaco Federico Basile, almeno potremo finalmente dare un governo serio a questa città. Ma è evidente che si tratta di un gesto irresponsabile e offensivo nei confronti di Messina e dell’intero territorio provinciale. Basile sta usando la città come una pedina in una partita elettorale costruita a tavolino da chi lo ha fatto eleggere. Abbandonare la guida del Comune e della Città Metropolitana per andare a elezioni anticipate significa anteporre interessi di partito ai bisogni reali dei cittadini, aprendo la strada a un commissariamento che rallenterà programmazione e interventi essenziali. Questa scelta è ancora più grave perché arriva dopo giorni difficili, segnati dall’emergenza legata al ciclone Harry, durante i quali i cittadini si aspettavano una guida presente e determinata, capace di affrontare i problemi del territorio con responsabilità e continuità”, così in una nota l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’ARS.

“Atto di puro calcolo elettorale”

“La verità è che queste dimissioni non hanno nulla a che vedere con il bene della città: sono un atto di puro calcolo elettorale, un’operazione costruita per tornare al voto nel momento più conveniente per il partito del sindaco, a discapito della comunità. E questa vicenda conferma un dato politico evidente: Basile è privo di reale autonomia ed è pronto a farsi da parte quando lo decide il suo capo, anche se a pagare il prezzo è Messina. Non è credibile nemmeno la motivazione legata alla mancanza di numeri in Consiglio comunale: è una giustificazione pretestuosa. Basti ricordare che Cateno De Luca ha governato Messina senza avere nemmeno un consigliere comunale”, rimarca De Luca.

“E poi, se Basile dovesse essere rieletto, non è affatto detto che otterrà il premio di maggioranza. E se non dovesse averlo, cosa farà? Si dimetterà di nuovo? È evidente che siamo davanti a una narrazione costruita ad arte per coprire una scelta elettoralmente conveniente, ma istituzionalmente inaccettabile e contraria al bene della città. Messina meritava più rispetto, serietà e stabilità. Quello che sta accadendo è l’ennesimo gioco di potere fatto sulla pelle dei cittadini”, conclude De Luca.