Messina, De Luca difende Basile: “vero uomo delle istituzioni, alcuni si sono venduti anche la madre per un posto in Parlamento”

“Per ora attendo in silenzio ed ascolto il canto degli sciacalli! Domenica 15 febbraio, alle ore 18:00, vi attendo nella Galleria Vittorio Emanuele di Messina per raccontarvi i retroscena. Nel frattempo dico agli ascari e ai deputati regionali e nazionali che hanno fatto le loro fortune a discapito della città di Messina e che del tradimento ne hanno fatto una ragione di vita”, è quanto ha affermato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Inchinatevi al cospetto di basile, un vero uomo delle istituzioni, che serve le istituzioni e non si serve delle istituzioni! Avete già dimostrato di essere capaci di vendervi anche la madre per un posto in Parlamento, mentre noi di Sud chiama Nord rinunciamo alle poltrone e ci rimettiamo al giudizio degli elettori. Perché vi agitate così tanto? Ora avrete una grande occasione: dopo aver rallentato l’azione amministrativa del sindaco Basile (centrodestra e centrosinistra, sempre votando assieme) potrete ammazzare Cateno De Luca”, conclude il sindaco di Taormina.