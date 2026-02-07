Messina, Centofanti sulle dimissioni di Basile: “la deve smettere di recitare la parte del bravo ragazzo, ha fallito” | VIDEO

“Una conferenza stampa prevedibile da una parte e sconcertante dall’altra”. Così il consigliere comunale di Lega-Prima l’Italia Amalia Centofanti commenta l’annuncio delle dimissioni del sindaco Federico Basile. “L’aspetto più grave dell’intervento di Basile è che ha nascosto la reale motivazione delle sue dimissioni, che riguardano esclusivamente le ambizioni personali dell’onorevole De Luca, che nonostante la disfatta del 2022 continua a sognare la presidenza della Regione Siciliana”, rimarca Centofanti.

“Altro passaggio inaccettabile e inopportuno è l’avere addossato l’esclusiva responsabilità del rallentamento dell’azione amministrativa all’opposizione e, in particolare, ai sette consiglieri che lo hanno mollato dopo avere compreso che di quanto stabilito per il bene della città in campagna elettorale non c’era più nulla. Basile la deve smettere di recitare la parte del bravo ragazzo, deve crescere politicamente e imparare ad assumersi la responsabilità dei fallimenti della sua amministrazione”, conclude Centofanti.