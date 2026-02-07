Messina, Caruso (FI) sulle dimissioni di Basile: “irresponsabile offesa alle istituzioni”

“Le dimissioni del sindaco Federico Basile sono un atto di gravità inaudita, che tradisce il dovere istituzionale e lo spirito di servizio che qualsiasi amministratore locale dovrebbe avere verso la propria comunità”. Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia. “Un gesto ancor più inaccettabile alla luce della sua presenza, solo pochi giorni fa, all’incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quello non era un evento passerella, ma un momento altamente istituzionale, proprio per coordinare le risposte ai cittadini in un’ora difficile. Basile sembra averlo interpretato diversamente, mostrando di non comprendere il valore della fascia tricolore che aveva l’onore di indossare”, rimarca Caruso.

“Basile si assume la responsabilità di questo affronto alla città e alle istituzioni, di un gesto le cui conseguenze saranno pagate dai cittadini messinesi, ed in particolare di quelli appartenenti alla costa ionica gravemente colpita dal ciclone e che chiedono alle istituzioni risposte immediate ed efficaci. Il centrodestra deve ora reagire con unità e determinazione, proponendo senza esitazione una candidatura di alto profilo, all’altezza delle gravi necessità di Messina in questo momento cruciale”, conclude Caruso.