Messina, Carbone sulle dimissioni di Basile: “imbarazzante”

Dario Carbone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Messina, esprime la propria opinione sulle dimissioni del sindaco Federico Basile: “la posizione “comunicativa” di Cateno De Luca di non presentarsi alla conferenza stampa di dimissioni del primo cittadino mi sembra saggia, ci sarà certamente qualche messinese muccalapune che crederà che Basile abbia deciso autonomamente”.
“Invito i cittadini messinesi a leggere il Regolamento del Consiglio Comunale che smentisce le farlocche dichiarazioni “confezionate” da Cateno De Luca e recitate da Federico Basile. Buona campagna elettorale a tutti, ricordate sempre che le bugie hanno le gambe corte”, conclude Carbone.