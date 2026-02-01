Messina: cacciatori morti a Montagnareale, rinviati i funerali

Sono stati rimandati i funerali dei tre cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia di Montagnareale, in provincia di Messina. Alle famiglie è stato comunicato che i corpi rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria. La richiesta di tempo da parte degli inquirenti lascia intendere che l’inchiesta non sia ancora chiusa e che sono necessari ulteriori accertamenti.

Rimane, comunque, da chiarire la presenza di un compagno di caccia del Gatani. Agli inquirenti sembra che abbia confermato che quella mattina era partito insieme alla vittima per andare a caccia, ma che poi l’avrebbe lasciato da solo.