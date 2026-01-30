Triplice omicidio sui Nebrodi, al via autopsie ed esami balistici sui tre cacciatori uccisi

“Prima di sbilanciarci su autore e movente degli omicidi aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici, anche se già ci siamo fatti un’idea. Oggi pomeriggio ci sarà il conferimento incarico al medico legale Giovanni Andò.e al professore Alessio Asmundo e l’autopsia sarà all’ospedale Papardo domani. Fondamentale sarà la partecipazione del Ris di Messina, impegnati in questi giorni nei rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico episodio. A seguire ci saranno gli esami balistici“. A dirlo il capo della Procura di Patti, Angelo Cavallo, che coordina le indagini dei carabinieri sulla morte di tre cacciatori, Antonio Gatani, 82 anni di Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, entrambi originari di San Pier Niceto, colpiti con colpi di arma da fuoco nei boschi di Montagnareale, nei Nebrodi.