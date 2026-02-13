Messina: bufera di vento in città, le FOTO dei tantissimi alberi sradicati

E’ vera e propria emergenza a Messina a causa del forte vento. Il bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che ha colpito la città dello Stretto è pesante. Sono tantissimi gli alberi divelti e sono operative, dalla notte, le squadre di Messinaservizi su tutto il territorio comunale per la messa in sicurezza delle alberature e la rimozione di rami e arbusti caduti. “Le attività sono state avviate nelle prime ore della notte e stanno proseguendo senza sosta, con turnazioni e presidi continui, fino al completamento di tutti gli interventi e al pieno rientro delle condizioni di normalità”, scrive in una nota la partecipata del comune di Messina.

Gli interventi in corso interessano: Giampilieri Superiore, Minissale, Bordonaro, Via Dei Verdi, Villa Quasimodo, Viale Regina Elena, San Licandro, Viale Regina Margherita, Via Trieste, Via La Farina, Viale San Martino, Camaro Superiore, Via Maddalena, Via Terracina e Viale Annunziata. Le squadre stanno operando in modo incessante per rimuovere le criticità, ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici.