Messina, Azione sulle dimissioni di Basile: “atto di grave irresponsabilità”

“Le dimissioni di Federico Basile sono un atto di grave irresponsabilità. Arrivano subito dopo il ciclone Harry e a ridosso di scadenze decisive per l’attuazione del PNRR, quando Messina e l’area metropolitana avrebbero avuto bisogno di continuità amministrativa e di una guida pienamente operativa. Ancora più grave è il tentativo di scaricare la responsabilità sul Consiglio comunale: una scusa pretestuosa, visto che l’assenza di una maggioranza è una condizione nota da anni e non certo improvvisa. Resta inoltre una contraddizione evidente: se il sindaco è riuscito, come ha dichiarato, a ottenere tutti i risultati rivendicati anche senza maggioranza, perché dimettersi proprio ora? È chiaro che non si tratta di una scelta amministrativa, ma esclusivamente politica”. E’ quanto afferma Emilio Puglisi Allegra, v. Segretario Provinciale Azione.

“Dimissioni funzionali solo a scorporare le elezioni comunali da quelle regionali e nazionali del 2027, secondo un disegno imposto dal suo dante causa, Cateno De Luca, che utilizza Messina come strumento di scambio politico. Offensivo, infine, il post di chi finge di “apprendere” le dimissioni, come se i messinesi non sapessero come stanno realmente le cose. Messina aveva bisogno di responsabilità, serietà e coraggio. Ha ricevuto, invece, calcolo politico, fuga e ipocrisia”, conclude Allegra.