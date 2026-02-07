Messina, Amata sulle dimissioni di Basile: “la città merita rispetto e trasparenza, non colpi di teatro”

“Le dimissioni annunciate dal sindaco di Messina, che scelgono la via dell’interruzione anticipata del mandato per mero calcolo di opportunità politica, rappresentano una scelta che va oltre la normale dialettica e pone seri dubbi sulla responsabilità istituzionale verso i cittadini. La città di Messina non è un terreno di gioco da strumentalizzare per strategie politiche contingenti. i messinesi meritano continuità, impegno e coerenza elementi questi che evidentemente Basile così come il suo predecessore sconoscono”, così in una nota l’on. Elvira Amata, assessore regionale al turismo sport e spettacolo. “Lasciare la guida della città senza una giusta motivazione per correre immediatamente ad elezioni anticipate, facendo entrare un commissario che gestirà per 90 giorni l’ordinaria amministrazione, significa privare la comunità di una leadership responsabile nei momenti in cui sicurezza, servizi e sviluppo urbano richiedono stabilità e visione”, evidenzia Amata.

“Fase di incertezza”

“Non va, inoltre, dimenticato che il sindaco di Messina ricopre anche il ruolo di vertice della Città Metropolitana, un ente fondamentale per il coordinamento di servizi e interventi che riguardano tutto il territorio provinciale. Interrompere bruscamente questa sindacatura significa esporre decine di comuni e migliaia di cittadini a una fase di incertezza e rallentamento amministrativo, proprio mentre sono necessari programmazione e decisioni rapide”, rimarca la nota.

“Ancora di più alla luce delle criticità emerse durante la recente emergenza legata al ciclone Harry, che ha messo a dura prova la gestione del territorio e la capacità di garantire tempestività, sicurezza e servizi essenziali: in momenti come questi, la priorità dovrebbe essere governare e tutelare i cittadini, non aprire una campagna elettorale. Il ruolo di chi governa non può limitarsi alla semplice ricerca di consenso o al “gioco delle poltrone”: deve guardare alla città in modo serio e responsabile, con un progetto chiaro per i prossimi anni. Il centrodestra unito ha le carte in regola per governare al meglio questa città. Messina merita rispetto, serietà e trasparenza, non colpi di teatro utili solo a scatenare ulteriori tensioni e incertezze”, conclude Amata.