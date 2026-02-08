Messina, Alessandro De Leo sulle dimissioni di Basile: “paradosso inaccettabile e schiaffo alla città”

“Le dimissioni del Sindaco Basile sono un paradosso inaccettabile, l’ennesimo schiaffo a una città che ha bisogno di tutto tranne che di essere messa in “pausa” per calcoli elettorali. Dimettersi oggi per annunciare contemporaneamente una nuova candidatura è una contraddizione palese. Se Basile pensa di aver lavorato bene, perché interrompe il mandato affidatogli dai cittadini? Se invece ammette il fallimento, perché si ripropone? La nostra città è vittima di una fuga dalle responsabilità, mascherata da “nuova sfida”, è quanto afferma il deputato regionale Alessandro De Leo.

“Messina merita di più. Merita una guida che rispetti la fascia tricolore che indossa. Il centrodestra ha ora la responsabilità storica di restare unito e offrire un’alternativa seria, autorevole e capace di garantire stabilità. Io ci sono, con la coerenza di sempre e l’amore infinito per la mia città”, conclude De Leo.