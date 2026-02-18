Maltempo e danni, Schlein a Siderno: “siamo qui per tenere alta l’attenzione” | FOTO

Dopo Sibari, il segretario del Pd, Elly Schlein, si è recata a Siderno, altra cittadina colpita dal maltempo. “C’è preoccupazione perché ci sembra che su questo ciclone che ha colpito Siderno e la costa Jonica ci sia stata meno attenzione che in altre situazioni. Siamo qui anche per tenere l’attenzione molto alta e non far sentire sole queste comunità che non possono essere lasciate sole”, evidenzia Schlein. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati, forze dell’ordine, volontari, protezione civile. Chiaramente aspettano risposte, perché così rischiano di perdere la stagione, che sarebbe un danno economico irreparabile per tutta la regione”, puntualizza Schlein.

Il sindaco Fragomeni: “Schlein ci ha assicurato tutto il suo sostegno in Parlamento”

“Elly Schlein è venuta a Siderno per vedere di persona i danni causati dal ciclone Harry al nostro lungomare e mostrare, ancora una volta, la sua sensibilità e la sua vicinanza alla nostra comunità e a quelle degli altri centri duramente colpiti. Accompagnata dal segretario regionale Nicola Irto e dal gruppo dirigente provinciale del Partito Democratico, ha voluto constatare direttamente la gravità della situazione e ascoltare le nostre istanze”, afferma il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni. “Le abbiamo raccontato di quella terribile notte, della corsa contro il tempo per garantire sicurezza e viabilità, delle ansie dei cittadini e degli operatori balneari, e della nostra ferrea determinazione a ricostruire senza lasciare indietro nessuno. Ci ha assicurato tutto il suo sostegno in Parlamento e nell’azione di sensibilizzazione del Governo, perché certe battaglie non hanno colore politico: riguardano la sicurezza delle comunità, la tutela del territorio e la dignità del lavoro”, puntualizza il primo cittadino.

“L’obiettivo condiviso è chiaro: investire seriamente in prevenzione per non subire ulteriori disastri in futuro e ridare ossigeno all’industria balneare, pilastro fondamentale della nostra economia locale. Siderno non chiede privilegi, ma attenzione e responsabilità istituzionale. Noi continueremo a fare la nostra parte con determinazione, trasparenza e spirito di collaborazione, certi che solo lavorando insieme- Comuni, Regione e Governo- potremo trasformare una ferita profonda in un’occasione di ricostruzione più solida e sicura per il futuro“, conclude Fragomeni.