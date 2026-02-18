Maltempo in Calabria, Schlein a Cassano allo Ionio: “subito ristori e piano contro il dissesto”

“Bisogna mettere in campo subito ristori ed elementi di semplificazione che aiutino i nostri amministratori locali a fare gli interventi di messa in sicurezza e di somma urgenza“. Lo dichiara il segretario del Pd, Elly Schlein, in visita a Cassano allo Ionio, in Calabria, nei luoghi colpiti dal maltempo. “Serve poi – sottolinea – un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico che non possiamo fare, solo, dopo le emergenze. Spendiamo dopo quattro volte ciò che spendiamo in prevenzione. Questa è una storia lunga, non nasce con questo governo, voglio essere chiara. Ma con gli effetti di questa crisi climatica bisogna mettersi tutti al lavoro per trovare le risorse necessarie“.

Schlein: “a Cassano allo Ionio situazione drammatica, lavorare insieme”

Qui a Cassano allo Ionio “la situazione è drammatica. Ci tenevamo a venire di persona e vedere con i nostri occhi. Ringrazio il sindaco Iacobini per averci illustrato l’argine (del Crati ndr.) collassato in diversi punti. Ci sono state anche delle evacuazioni. Ringrazio chi ha lavorato per prestare aiuti e soccorsi: il sindaco, il Comune, i volontari della Protezione civile, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco“. Lo dichiara il segretario del Pd, Elly Schlein, in visita a Cassano allo Ionio, in Calabria, nei luoghi colpiti dal maltempo.

“Ci sarà molto da fare – prosegue – siamo qui per dare una mano, per chiedere che arrivino risposte in tempi certi per queste famiglie. Ne abbiamo incontrare alcune che hanno avuto 80 centimetri di acqua in casa. Siamo qui per sostenere questi territori, metterci a disposizione delle forze di governo anche essendo all’opposizione per dare una mano fuori dalle polemiche. Quando succedono queste cose bisogna lavorare insieme per portare risposte e dare speranza al territorio colpito”. “Non dobbiamo – sottolinea – far perdere la fiducia nelle istituzioni. Noi, come Pd, vogliamo dare il nostro contributo anche attraverso i nostri rappresentanti locali e parlamentari per dare risposte a questi territori. Le imprese, soprattutto quelle agricole, con un’alluvione di questo tipo hanno danni che durano negli anni“.