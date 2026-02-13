Maltempo Reggio Calabria, impianto fotovoltaico di un condominio del centro spazzato via dal vento | VIDEO

Il centro storico di Reggio Calabria fa ancora la conta dei danni dopo il violento passaggio del ciclone Nils, che nella notte ha investito la città con raffiche di maestrale impetuose. Le stazioni meteorologiche hanno registrato picchi superiori ai 100 chilometri orari, trasformando strade e tetti in scenari di devastazione. Il lungomare ha riportato danni ingenti, mentre in tutta l’area urbana si segnalano alberi abbattuti, cartelli divelti e strutture compromesse. Tra gli episodi più gravi, quello che ha interessato un grande condominio nel cuore della città, dove la forza del vento ha messo in ginocchio un impianto di energia rinnovabile installato da poco tempo.

Il tetto devastato del palazzo di venti famiglie

Le immagini provenienti dalla terrazza dell’edificio, che ospita venti appartamenti, restituiscono la misura dell’impatto dell’evento. L’impianto fotovoltaico che occupava gran parte della copertura è stato letteralmente smantellato dalla spinta del vento: numerosi pannelli sono stati strappati dai supporti, trasformandosi in potenziali oggetti pericolosi, fermati solo dai parapetti perimetrali. I sistemi di ancoraggio non hanno resistito alle sollecitazioni e l’intera struttura è ora un ammasso di detriti metallici e vetro, lasciando i residenti privi della fonte di energia su cui contavano per ridurre le spese e produrre elettricità pulita. A rendere ancora più amara la vicenda è il fatto che l’impianto fosse stato completato da poco: basi in cemento e sostegni, progettati per assicurare stabilità, sono stati spostati e ribaltati dalla furia del ciclone.