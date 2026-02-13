Maltempo, REPORTAGE dal Lungomare di Reggio Calabria ridotto in macerie dal Ciclone Nils: danni gravissimi | FOTO e VIDEO

Il Lungomare di Reggio Calabria, che Gabriele D’Annunzio definì “il chilometro più bello d’Italia”, si è svegliato questa mattina tra detriti e devastazione. La violenta mareggiata della notte ha investito con forza la via Marina bassa, con un’intensità che, almeno negli ultimi anni, non si ricordava così impetuosa. I gestori degli stabilimenti balneari richiamano alla memoria solo l’episodio del 1° settembre 2014, quando, in piena estate, si registrarono danni simili. Tuttavia, secondo molti, le onde e il vento che hanno colpito oggi la costa sono stati persino più violenti.

Nelle immagini scattate nel pomeriggio, quando il sole è tornato a splendere sulla città, emerge con chiarezza l’entità dei danni. I lidi Pepys Beach e Piro Piro risultano tra i più colpiti, con strutture seriamente compromesse. Proprio nel pomeriggio si è svolto in Comune un incontro tra l’amministrazione cittadina e i titolari degli stabilimenti per fare il punto sulla situazione.

Pesanti conseguenze si registrano anche nelle aree pubbliche: la passeggiata a mare appare profondamente danneggiata, con numerosi sampietrini divelti ed esplosi sotto la forza combinata di vento e mareggiate, lasciando tratti del lungomare letteralmente distrutti.