Maltempo Messina: pericolo a Ritiro, evacuate alcune persone

Nuovi danni a causa di una nuova ondata di maltempo a Messina e provincia con piogge copiose. Dopo la chiusura della SS113 a causa di alcune verifiche ad un muro di contenimento, nella zona di Ritiro sono state evacuate alcune persone per via di uno smottamento di una collina vicina alle abitazioni provocato dalle piogge che stanno interessando l’area.

La zona è stata immediatamente chiusa al traffico e resa off limits grazie all’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile.