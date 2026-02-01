Messina: verifiche su un muro di contenimento, chiusa al traffico la SS113

Per verifiche su un muro di contenimento, è temporaneamente chiusa la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 124,000 all’altezza di Sant’Agata di Militello (Messina). La riapertura del tratto stradale sarà disposta non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di agibilità e sicurezza per il traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e la regolazione della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.