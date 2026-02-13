Maltempo: emergenza a Messina, un centinaio gli interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Dalle ore 20:00 del 12 febbraio ad ora, le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate sul territorio a seguito del maltempo verificatosi nel pomeriggio di ieri. Al momento sono complessivamente un centinaio gli interventi effettuati (tra alberi caduti o pericolanti, cartelloni e lamiere, muri pericolanti e dissesti vari). Le operazioni hanno riguardato in particolare Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Patti e i restanti comuni limitrofi. Le operazioni di intervento sono state estese anche in autostrada, per tutta la notte, con la A-18 chiusa al traffico.

Le squadre stanno operando senza sosta per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili.