Maltempo, dirottati a Catania i due voli Ryanair che dovevano atterrare a Reggio: odissea per centinaia di passeggeri

Due voli Ryanair in arrivo questa sera all’Aeroporto di Reggio Calabria, provenienti da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati costretti a deviare verso Catania. L’atterraggio è stato reso impossibile dal forte vento di maestrale che sta interessando il Sud Italia. Dopo aver sorvolato lo Stretto in attesa per quasi un’ora, i piloti hanno deciso di dirigersi verso lo scalo etneo.

Durante il volo non sono mancati momenti di tensione: a bordo si sono registrati diversi malori e scene di panico. Una volta atterrati a Catania, molti passeggeri si sono detti ancora sotto shock, descrivendo quanto accaduto come un’“esperienza drammatica”.

I viaggiatori dovranno ora attendere i bus sostitutivi che li condurranno a Reggio Calabria via terra, attraversando lo Stretto in traghetto, condizioni del mare permettendo. L’arrivo a destinazione è previsto solo per domattina, con molte ore di ritardo: per loro, una vera odissea.