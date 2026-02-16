Maltempo Calabria, ecco l’allerta meteo della protezione civile per martedì 17: livello arancione e giallo | DETTAGLI

La Protezione Civile regionale innalza il livello di criticità da giallo ad arancione fino a martedì 17 febbraio. Attesi temporali intensi, possibili piene dei fiumi e venti forti lungo le coste dal Cosentino al Vibonese

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È stata elevata da livello giallo ad arancione l’allerta meteo sulla  Calabria, con validità da oggi fino a domani, martedì 17 febbraio. Il provvedimento, diramato dalla Protezione Civile regionale, interessa in particolare la fascia costiera tirrenica, dal Cosentino al Vibonese, dove sono attesi temporali anche di forte intensità, con il rischio che possano evolvere in nubifragi persistenti e di significativa portata. L’avviso segnala inoltre la possibilità di esondazioni dei corsi d’acqua con bacini idrografici di grandi dimensioni, oltre a venti forti lungo le aree costiere, che potrebbero aggravare ulteriormente le condizioni già compromesse dal maltempo.

allerta meteo calabria 17 febbraio

