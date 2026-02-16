Allerta Meteo, scuole chiuse anche martedì 17 in Calabria e Sicilia per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVE

Una nuova e intensa perturbazione atlantica è pronta a investire il Sud Italia tra la giornata di oggi e, soprattutto, domani, martedì 17 febbraio 2026. Si tratta dell’ennesimo ciclone profondo che raggiungerà le regioni meridionali portando condizioni meteo particolarmente avverse. Sono attese piogge persistenti e localmente alluvionali, temporali anche di forte intensità e venti molto forti, con raffiche che potrebbero superare i 130 chilometri orari, causando mareggiate lungo le coste esposte. La regione maggiormente interessata sarà la Calabria, ma fenomeni significativi sono previsti anche su Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo.

Preoccupa soprattutto il rischio idrogeologico, che si mantiene su livelli elevati. In Calabria resta alta l’attenzione sul bacino del fiume Crati, dove centinaia di persone risultano ancora evacuate dopo la grave alluvione di venerdì scorso. I terreni già saturi d’acqua e le criticità lungo gli argini rendono la situazione particolarmente delicata.

Per motivi di sicurezza, numerosi sindaci hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche, firmando ordinanze di chiusura delle scuole in via precauzionale. Altri Comuni stanno monitorando l’evoluzione del quadro meteorologico prima di adottare eventuali provvedimenti. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’intensità effettiva dei fenomeni e l’impatto sul territorio, mentre la Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali.

Scuole chiuse per maltempo: l’elenco aggiornato

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 17 febbraio, a causa dell’allerta meteo: