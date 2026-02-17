Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Paola: il mare restituisce un cadavere in decomposizione

Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Paola, provincia di Cosenza. Un cadavere in stato avanzato di decomposizione è stato restituito alla terra ferma dalle onde del mare. È il terzo corpo senza vita ritrovato sul Tirreno cosentino negli ultimi dieci giorni: analoghe scoperte erano state fatte in precedenza a Scalea e Amantea. Sul posto, Polizia locale, Polizia di Stato, carabinieri e Guardia Costiera.

La Procura di Paola è stata informata e ha avviato le indagini sul caso. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si tratti di migranti, trascinati sul litorale tirrenico a seguito delle forti mareggiate degli ultimi giorni.