Cosenza: cadavere in decomposizione restituito dal mare

Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, restituito probabilmente dal mare, è stato rinvenuto nella zona della Tonnara a Coreca di Campora San Giovanni, nel Comune di Amantea, in provincia di Cosenza. Secondo quanto appreso, ad accorgersi del cadavere sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Amantea, che avvieranno le indagini per cercare di scoprire la nazionalità dell’individuo e volontari della Protezione civile. La procura di Paola aprirà un fascicolo. Pochi giorni fa un altro caso analogo nella zona di Scalea.