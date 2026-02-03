L’Angelo col volto di Meloni sarà cancellato: così la Sinistra ha vinto un’altra battaglia “importante”

Battaglia vinta. La Sinistra nazionale ha messo dentro un altro traguardo “storico”. E’ riuscita, con il solito “rumore”, ad ottenere ciò che voleva: l’Angelo con il volto di Meloni va verso la cancellazione, o comunque verso il suo naturale ripristino. Sarebbe comunque andata a finire così, è giusto, ma siamo abbastanza sicuri che a intestarsi i meriti sarà quell’area politica ormai specialista in partite inutili, secondarie. Tutto ciò che è superfluo diventa pretesto per la “guerra” politica. Ora anche questa, una scultura diventata oggetto di dibattito, servirà alla Sinistra per mettere la bandierina.

Precisiamo: il volto è quello di Meloni, è palese ed è inutile girarci attorno. Ma Meloni non c’entra, così come il Governo. Anche perché non ce ne sarebbe motivo. E’ una follia tutta indipendente, “creata per distogliere l’attenzione dai veri problemi del popolo”, riveleranno i soliti. Quelli che stanno rigirando la frittata urlando al pericolo “Stato di Polizia” che ora il Governo potrebbe attuare dopo i fatti di Torino. Le solite pippe mentali, quelle di un’Italia che dovrebbe essere fascista da almeno tre anni. Roba che oggi dovremmo essere alle leggi razziali, alla mancata libertà di parola. Eppure l’Opposizione – e giustamente – continua nelle sue solite e inutili menate.

Precisiamo anche, e pure questo è ovvio, che proviene dal Vaticano l’intenzione di ripristinare quel volto. Nel senso: non è che saranno Conte, Schlein e Bonelli a entrare di notte per mettere mano alla scultura. Loro sono già impegnati a risolvere la prossima, “importantissima”, battaglia. E poi dicono che a Destra i consensi non scendano…