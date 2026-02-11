Laegreid svela il tradimento in lacrime a Milano-Cortina 2026: la risposta dell’ex fidanzata è glaciale

Il risultato sportivo della 20 km maschile di biathlon delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è passato in secondo piano lasciando spazio al gossip. Sturla Holm Laegreid, appena dopo essersi messo al collo la medaglia di bronzo, ha confessato in lacrime di aver tradito la propria fidanzata, dicendosi disperato per aver perso l’amore della sua vita. Una confessione commovente davanti alle telecamere, nel tentativo di ottenere un possibile perdono.

La ragazza, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha replicato con un messaggio pubblicato dal giornale norvegese “Verdens Gang”. “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui“, la parole dell’ex fidanzata. Una risposta abbastanza glaciale, più delle temperature di Milano-Cortina 2026.