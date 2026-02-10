Vince il bronzo a Milano-Cortina e confessa: “ho tradito la mia ragazza”. L’incredibile storia di Laegreid

Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 arriva una storia che ha dell’incredibile. Siamo abituati a qualsiasi cosa dopo la vittoria di una medaglia: proposte di matrimonio, annunci di ritiro, dediche strappalacrime. Ma la confessione di un tradimento è qualcosa che mai ci saremmo aspettati di sentire e vedere. Per di più in diretta mondiale. Un bel coraggio, quello di Sturla Holm Laegreid, stella norvegese del biathlon fresco di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella 20 km individuale che, in lacrime, ha confessato di aver tradito la propria ragazza davanti alle telecamere.

“Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita ma l’ho tradita. Gliel’ho detto una settimana fa ed è stata la settimana peggiore della mia vita. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei“, ha dichiarato appena dopo la fine della gara che gli è valsa il bronzo. Poi le scuse al connazionale Botn, vincitore dell’oro: “non volevo rubarti la scena“.