La mareggiata sul Lungomare di Reggio Calabria, parla Pino Pepys: “era già successo nel 2014 in piena estate, ripartiremo subito” | INTERVISTA

Non prende il sopravvento lo sconforto, a Reggio Calabria, per i titolari degli stabilimenti balneari distrutti dalla mareggiata di questa notte. Abbiamo intervistato Giuseppe Iannò, titolare del Pepys Beach e infatti molto conosciuto in città come Pino Pepys, che ci ha testimoniato come un evento analogo fosse accaduto 12 anni fa, il 1° settembre 2014, in piena estate. Una testimonianza che dimostra quanto questi fenomeni estremi non abbiano una particolare stagionalità, ma possono capitare in tutte le stagioni. Iannò fa riferimento ai danni, ben peggiori, provocati dal Mega Ciclone Harry il mese scorso nella jonica, e assicura che il Pepys verrà ricostruito già da domani e ripartirà come prima.

L’intervista completa nel video: