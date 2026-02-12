La donna più veloce dei ghiacci! Lollobrigida oro anche nei 5000 m di speed skate: è bis olimpico a Milano-Cortina 2026

L’Italia non smette di regalare emozioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! Salgono a 6 gli ori conquistati dagli azzurri che in giornata, dopo l’oro di Federica Brignone, festeggiano anche quello di Francesca Lollobrigida. L’azzurra è la donna più veloce dei ghiacci: dopo aver vinto sui 3000 metri di speed skate, il pattinaggio di velocità, la pronipote di Gina Lollobrigida ha vinto anche sui 5000 metri.

Una vittoria pazzesca, arrivata con il tempo di 6’46”17 davanti a Olanda (Conijn) e Norvegia (Wiklund). E’ il quarto podio olimpico della sua carriera (2 ori, 1 argento e 1 bronzo), un traguardo che la proietta definitivamente nell’élite dello sport italiano, accanto a leggende come Compagnoni, Wierer, Brignone, Piller Cottrer e Vanzetta. Per l’Italia è il sesto oro che rinsalda la seconda posizione nel medagliere