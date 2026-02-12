Olimpiadi Milano-Cortina 2026, superG-old! È oro per l’Italia con Federica Brignone

Il giovedì delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con una notizia dolcissima: subito una medaglia d’oro, già dalla mattina, in una delle gare più attese. Nel superG, Federica Brignone sbaraglia la concorrenza di tutte le avversarie e vince un meritatissimo oro arrivato 10 mesi dopo un bruttissimo infortunio. Senza Lara Gut-Behrami, nessuna avversaria poteva realmente tenerle teste. L’unica in grado di impensierirla è Sofia Goggia che stava confezionando una prova strepitosa, forse da medaglia d’oro, ma si è presa troppi rischi ed è finita fuori. Un peccato per l’Italia che sognava la doppietta. Secondo posto per la francese Romane Miradoli, terza l’austriaca Cornelia Huetter.

Il palmares di Federica Brignone parla da sé: 2 Coppe del Mondo generali, 2 ori ai Mondiali, 37 vittorie in Coppa del Mondo e ora anche un oro olimpico. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo quelle conquistate da Francesca Lollobrigida nello skate femminile, dalla staffetta mista dello short track e dal doppio maschile e femminile dello slittino.