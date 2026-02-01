La Domotek Volley omaggia la memoria di Mario Calabrese: il messaggio da brividi

La Domotek Volley Reggio Calabria ha omaggiato la memoria di Mario Calabrese, storica figura del volley calabrese, recentemente scomparso. In un post social della squadra amaranto, fresca del successo di ieri contro Campobasso, si legge: “ciao, Presidente. La Domotek Volley e tutto il network SportSpecialist si stringono al dolore del volley calabrese per la scomparsa di Mario Calabrese.

Più che un dirigente, è stato un punto di riferimento fatto di passione, competenza e profonda umanità. Il suo impegno instancabile ha tracciato la strada per la crescita del nostro sport nella nostra regione, lasciando un’eredità di valori che continuerà a vivere in ogni palazzetto di ogni nostra provincia.

Buon viaggio, Presidente”.