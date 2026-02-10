Junior Nba Fip Schools Calabria, la gioia della FIP per l’evento di sabato: “oltre mille presenze ed entusiasmo alle stelle”

“È stata una bellissima giornata di sport, entusiasmo e condivisione quella vissuta sabato 7 febbraio al PalaCalafiore di Reggio Calabria, teatro del Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che ha coinvolto le scuole partecipanti al progetto scolastico e tutte le squadre calabresi impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile. Oltre mille persone presenti sugli spalti, tantissimi giovani atleti, famiglie, insegnanti e dirigenti sportivi hanno animato il palasport reggino, confermando ancora una volta la grande passione per la pallacanestro sul territorio”. Così, con gioia, la FIP Calabria esprime soddisfazione per l’evento di sabato al PalaCalafiore.

“L’iniziativa rientra nel progetto Junior Nba, frutto della collaborazione tra la Fip e la Nba, che coinvolge in Italia complessivamente circa 30.000 ragazzi tra studenti e atleti. Tutte le squadre e le scuole aderenti al progetto sono state abbinate a una franchigia Nba, assumendone la denominazione e ricevendo i completini ufficiali originali Nba, dando così ufficialmente il via alla stagione Junior Nba”.

“Ad arricchire ulteriormente l’evento lo spettacolo dei Fly Zone, che hanno infiammato il pubblico con schiacciate, salti e numeri acrobatici, regalando un vero show e rendendo il Draft una festa del basket giovanile. Il percorso Junior NBA proseguirà ora con le fasi regionali, quindi interregionali, fino alla finale nazionale in Veneto, dove le squadre vincitrici potranno continuare a inseguire il sogno dell’anello Nba”.