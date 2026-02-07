Reggio Calabria ancora “vicina” all’Nba: successo per il Draft Junior. L’elenco di scuole e squadre associate alle franchigie

Appuntamento con lo sport questo pomeriggio a Reggio Calabria. Il PalaCalafiore ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile, il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che ha coinvolto diverse scuole e tutte le squadre della regione impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile. La collaborazione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Nba, tutta nazionale, permette a scuole e squadre coinvolte nel progetto di essere associate a una franchigia Nba, assumendone la denominazione. Nel caso calabrese, si tratta di 34 squadre e 10 scuole. Alle squadre e agli istituti partecipanti sono stati inoltre consegnati i completini ufficiali originali Nba, inviati direttamente dalla lega americana.
Le squadre e le scuole partecipanti
L’elenco di scuole e squadre partecipanti:
U13 Femminile
- Siderno – Lakers
- Ccb – Denver
- Lumaka – Golden State
- Cab Cs – Oklahoma
- Adf Lamezia – Utah
- Bim Bum – Portland
- Kleos – Clippers
- Junior Cz-Minnesota
U13 Maschile
- Rosarno- Brooklyn
- Jumping– Boston
- Soccorso -New York
- Vis – Philadelphia
- Alan – Toronto
- Viola – Chicago
- Lumaka – San Antonio
- Pellaro- Cleveland
- Kleos Detroit
- Jolly – Indiana
- Palmi – Milwaukee
- Tiger Gioia T. – Atlanta
- Kairos Bagnara – Charlotte
- Mater Domini- Miami
- Adf Lamezia – Orlando
- Pall. Vibo – Washington
- Jonica Kr – Denver
- Cestistica Lamezia – Minnesota
- Junior Cz – Oklahoma
- Murialdina -Utah
- Micromega – Phoenix
- Cab — Sacramento
- Bim Bum – Dallas
- Pollino- Houston
- S. Demetrio Corone – Memphis
Scuole
- De Amicis – Boston
- Carducci – Miami
- Cassiodoro – Denver
- Falcomatà –Utah
- La Cava (Bovalino) – Clippers
- Montebello – Chicago
- I.s. San Francesco – Orlando Magic
- I.c. Gioiosa Grotteria – Memphis