Reggio Calabria ancora “vicina” all’Nba: successo per il Draft Junior. L’elenco di scuole e squadre associate alle franchigie

Il PalaCalafiore ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile, il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che ha coinvolto diverse scuole e tutte le squadre della regione impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile

  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • draft nba junior
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

Appuntamento con lo sport questo pomeriggio a Reggio Calabria. Il PalaCalafiore ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile, il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che ha coinvolto diverse scuole e tutte le squadre della regione impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile. La collaborazione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Nba, tutta nazionale, permette a scuole e squadre coinvolte nel progetto di essere associate a una franchigia Nba, assumendone la denominazione. Nel caso calabrese, si tratta di 34 squadre e 10 scuole. Alle squadre e agli istituti partecipanti sono stati inoltre consegnati i completini ufficiali originali Nba, inviati direttamente dalla lega americana.

Le squadre e le scuole partecipanti

L’elenco di scuole e squadre partecipanti:

U13 Femminile

  • Siderno – Lakers
  • Ccb – Denver
  • Lumaka – Golden State
  • Cab Cs – Oklahoma
  • Adf Lamezia – Utah
  • Bim Bum – Portland
  • Kleos – Clippers
  • Junior Cz-Minnesota

U13 Maschile

  • Rosarno- Brooklyn
  • Jumping– Boston
  • Soccorso -New York
  • Vis – Philadelphia
  • Alan – Toronto
  • Viola – Chicago
  • Lumaka – San Antonio
  • Pellaro- Cleveland
  • Kleos Detroit
  • Jolly – Indiana
  • Palmi – Milwaukee
  • Tiger Gioia T. – Atlanta
  • Kairos Bagnara – Charlotte
  • Mater Domini- Miami
  • Adf Lamezia – Orlando
  • Pall. Vibo – Washington
  • Jonica Kr – Denver
  • Cestistica Lamezia – Minnesota
  • Junior Cz – Oklahoma
  • Murialdina -Utah
  • Micromega – Phoenix
  • Cab — Sacramento
  • Bim Bum – Dallas
  • Pollino- Houston
  • S. Demetrio Corone – Memphis

Scuole

  • De Amicis – Boston
  • Carducci – Miami
  • Cassiodoro – Denver
  • Falcomatà –Utah
  • La Cava (Bovalino) – Clippers
  • Montebello – Chicago
  • I.s. San Francesco – Orlando Magic
  • I.c. Gioiosa Grotteria – Memphis

Leggi altri articoli di Reggio Calabria