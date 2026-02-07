Reggio Calabria ancora “vicina” all’Nba: successo per il Draft Junior. L’elenco di scuole e squadre associate alle franchigie

Appuntamento con lo sport questo pomeriggio a Reggio Calabria. Il PalaCalafiore ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile, il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che ha coinvolto diverse scuole e tutte le squadre della regione impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile. La collaborazione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Nba, tutta nazionale, permette a scuole e squadre coinvolte nel progetto di essere associate a una franchigia Nba, assumendone la denominazione. Nel caso calabrese, si tratta di 34 squadre e 10 scuole. Alle squadre e agli istituti partecipanti sono stati inoltre consegnati i completini ufficiali originali Nba, inviati direttamente dalla lega americana.

Le squadre e le scuole partecipanti

L’elenco di scuole e squadre partecipanti:

U13 Femminile

Siderno – Lakers

Ccb – Denver

Lumaka – Golden State

Cab Cs – Oklahoma

Adf Lamezia – Utah

Bim Bum – Portland

Kleos – Clippers

Junior Cz-Minnesota

U13 Maschile

Rosarno- Brooklyn

Jumping– Boston

Soccorso -New York

Vis – Philadelphia

Alan – Toronto

Viola – Chicago

Lumaka – San Antonio

Pellaro- Cleveland

Kleos Detroit

Jolly – Indiana

Palmi – Milwaukee

Tiger Gioia T. – Atlanta

Kairos Bagnara – Charlotte

Mater Domini- Miami

Adf Lamezia – Orlando

Pall. Vibo – Washington

Jonica Kr – Denver

Cestistica Lamezia – Minnesota

Junior Cz – Oklahoma

Murialdina -Utah

Micromega – Phoenix

Cab — Sacramento

Bim Bum – Dallas

Pollino- Houston

S. Demetrio Corone – Memphis

Scuole