Futuro Nazionale, l’ultimo sondaggio: la lista di Vannacci erode consensi ai partiti di centrodestra | DATI

Il nuovo partito di Vannacci toglie più a Fratelli d'Italia che al Carroccio raccogliendo consensi anche tra gli indecisi e astenuti

Roberto Vannacci Reggio Calabria
Foto Salvatore Dato / StrettoWeb

Secondo il sondaggio di Youtrend, la lista Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe al 4,2%. Erosione di voti per i partiti di centrodestra? Assolutamente sì, secondo Youtrend: Fratelli d’Italia perderebbe l’-1,1%, la Lega lo -0,9%, mentre Forza Italia solo lo -0,2%. Una quota minoritaria degli elettori di Futuro Nazionale, inoltre, arriverebbe tra gli astenuti e indecisi (il 13,5% del totale della nuova lista).

Insomma, il centrodestra deve guardarsi bene dalla concorrenza a destra di Vannacci per evitare che il generale catalizzi il consenso dei delusi. Nelle elezioni politiche del 2027 potrebbero esserci delle sorprese inaspettate.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia