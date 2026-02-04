Futuro Nazionale, l’ultimo sondaggio: la lista di Vannacci erode consensi ai partiti di centrodestra | DATI

Secondo il sondaggio di Youtrend, la lista Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe al 4,2%. Erosione di voti per i partiti di centrodestra? Assolutamente sì, secondo Youtrend: Fratelli d’Italia perderebbe l’-1,1%, la Lega lo -0,9%, mentre Forza Italia solo lo -0,2%. Una quota minoritaria degli elettori di Futuro Nazionale, inoltre, arriverebbe tra gli astenuti e indecisi (il 13,5% del totale della nuova lista).
Insomma, il centrodestra deve guardarsi bene dalla concorrenza a destra di Vannacci per evitare che il generale catalizzi il consenso dei delusi. Nelle elezioni politiche del 2027 potrebbero esserci delle sorprese inaspettate.