Salvini categorico: “nessuna alleanza con Vannacci”

La giornata politica odierna è stata caratterizzata dall’abbandono della Lega da parte di Roberto Vannacci. Nella trasmissione della Rai, 5 Minuti, presentata da Bruno Vespa, il leader del Carroccio, Matteo Salvini è stato categorico: “nessuna alleanza del centrodestra con Vannacci, , per me una stretta di mano vale più di un contratto firmato”. “In tanti si sono sentiti traditi, anche io alle elezioni europee avevo invitato a votare Vannacci, la Lega crescerà anche senza di lui”, evidenzia il vicepremier.

“Rapporti di Vannacci con l’opposizione? Non so, io mi occupo di bollette, sicurezza e tagliare le liste d’attesa”, puntualizza Matteo Salvini nel corso della trasmissione Rai.