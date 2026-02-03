FantaSanremo 2026, già numeri da record. E la sigla del siciliano TonyPitony diventa virale | VIDEO

Fra poche settimane si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2026 e, come parallelamente accade ormai da qualche anno, anche sul FantaSanremo 2026, il famoso fantasy game che strizza l’occhio al Fantacalcio, ma si basa sulle serate del Festival. Un fenomeno virale che ogni anno macina nuovi traguardi e già agli inizi di febbraio vola verso un doppio record. Il primo riguarda le squadre iscritte, già oltre 600.000, con una crescita del +7,3% rispetto al 2025 e una proiezione che punta a superare il milione entro la prossima settimana. Il bacino d’utenza totale della piattaforma ha raggiunto i 3,8 milioni di iscritti.

Il secondo record riguarda la sigla ufficiale, firmata dal siciliano TonyPitony, dal titolo “Scapezzolate”, viralissima sui social: su Instagram ha già superato quota 2.2 milioni di views (con oltre 120.000 like), su TikTokt ha raggiunto 785.000 views (e 100.000 like), mentre su YouTube ha toccato quota 100.000 views.

Chi è TonyPitony?

Maschera di Elvis Presley, testi trash e 18+, c’è chi lo considera un fenomeno da baraccone social e chi un genio avanguardista. TonyPitony, che ci crediate o no, è il nome più virale fra quelli che orbitano intorno a Sanremo 2026, anche se non è fra gli artisti in gara. Sarà presente comunque, nella serata cover, insieme a Ditonellapiaga.

Siciliano di Siracusa, classe 1996, provocatorio e politicamente scorretto con canzoni come “Culo”, “Donne ricche” e “Mi piacciono le nere“, mischia elettronica, pop e un surrealismo teatrale che generano un mix talmente fuori target da risultare, per questo, unico e popolare. Antidivo e super virale, TonyPitony ha un passato a X-Factor (con esclusione ironica e divertente) e un futuro particolarmente roseo davanti. Che siano i famosi 15 minuti di gloria di Andy Wahrol, o una popolarità più longeva, sarà il tempo a dirlo.