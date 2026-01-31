I duetti della serata Cover di Sanremo 2026: 2 calabresi sul palco, la stella siciliana di X Factor e… Belen

Mancano poche settimane e poi… sarà Sanremo 2026! Il tempo scorre, le prime notizie hanno già iniziato a circolare da un po’ e Carlo Conti rilascia, a spizzichi e bocconi, le novità della nuova edizione del Festival. Durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di quest’oggi, il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2026 ha annunciato tutti i duetti della serata Cover del venerdì. Diversi i rumor confermati. Sul palco i calabresi Brunori e Aiello, la catanese Delia (finalista di X Factor 2025) e tante sorprese inaspettate che vanno da Belen a Francesca Fagnani, da Morgan alle Las Ketchup.
Tutti i duetti della serata Cover di Sanremo 2026
- Arisa con il coro del teatro regio di Parma
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
- Chiello con Morgan
- Dargen con Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga con Tony Pitony
- Eddie Brock con Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup
- Enrico Nigiotti con Alfa
- Ermal Meta con Dardust
- Fedez & Masini con Hauser
- Francesco Renga con Giusy Ferreri
- Fulminacci con Francesca Fagnani
- J-Ax con Ligera Country Fam
- Lda &Aka 7even con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann con Aiello
- Levante con Gaia
- Luchè con Gianluca Grignani
- Malika Ayane con Claudia Santamaria
- Mara Sattei con Mecna
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia
- Nayt con Joan Thiele
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko
- Raf con The Kolors
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso con Stadio
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band