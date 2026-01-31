I duetti della serata Cover di Sanremo 2026: 2 calabresi sul palco, la stella siciliana di X Factor e… Belen

Mancano poche settimane e poi… sarà Sanremo 2026! Il tempo scorre, le prime notizie hanno già iniziato a circolare da un po’ e Carlo Conti rilascia, a spizzichi e bocconi, le novità della nuova edizione del Festival. Durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di quest’oggi, il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2026 ha annunciato tutti i duetti della serata Cover del venerdì. Diversi i rumor confermati. Sul palco i calabresi Brunori e Aiello, la catanese Delia (finalista di X Factor 2025) e tante sorprese inaspettate che vanno da Belen a Francesca Fagnani, da Morgan alle Las Ketchup.

Tutti i duetti della serata Cover di Sanremo 2026