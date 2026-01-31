I duetti della serata Cover di Sanremo 2026: 2 calabresi sul palco, la stella siciliana di X Factor e… Belen

Carlo Conti ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 2026: tutte le scelte dei 30 big in gara

Teatro Ariston Sanremo 2025
Foto di Fabio Frustaci / Ansa

Mancano poche settimane e poi… sarà Sanremo 2026! Il tempo scorre, le prime notizie hanno già iniziato a circolare da un po’ e Carlo Conti rilascia, a spizzichi e bocconi, le novità della nuova edizione del Festival. Durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di quest’oggi, il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2026 ha annunciato tutti i duetti della serata Cover del venerdì. Diversi i rumor confermati. Sul palco i calabresi Brunori e Aiello, la catanese Delia (finalista di X Factor 2025) e tante sorprese inaspettate che vanno da Belen a Francesca Fagnani, da Morgan alle Las Ketchup.

Tutti i duetti della serata Cover di Sanremo 2026

  • Arisa con il coro del teatro regio di Parma
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
  • Chiello con Morgan
  • Dargen con Pupo e Fabrizio Bosso
  • Ditonellapiaga con Tony Pitony
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro
  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup
  • Enrico Nigiotti con Alfa
  • Ermal Meta con Dardust
  • Fedez & Masini con Hauser
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri
  • Fulminacci con Francesca Fagnani
  • J-Ax con Ligera Country Fam
  • Lda &Aka 7even con Tullio De Piscopo
  • Leo Gassmann con Aiello
  • Levante con Gaia
  • Luchè con Gianluca Grignani
  • Malika Ayane con Claudia Santamaria
  • Mara Sattei con Mecna
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia
  • Nayt con Joan Thiele
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko
  • Raf con The Kolors
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
  • Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia
  • Tommaso Paradiso con Stadio
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band
