De Santis salva tutto, anche su… TikTok: l’annuncio social della Domotek è tutto da ridere | VIDEO

Secondo voi Saverio “Spider-Man” De Santis salva qualsiasi cosa gli capiti a tiro in ogni momento della sua giornata? Il libero della Domotek Volley, famoso per le sue spettacolari difese acrobatiche che lo vedono, in ogni partita, volare da una parte all’altra del campo a salvare palloni che sembrano ormai persi, aveva già dato prova in una nostra intervista di avere davvero i ‘sensi di ragno’ (VIDEO).

Ma nell’ultimo video social della Domotek Volley ha davvero… esagerato. Il talento di Palmi, insieme al compagno Andrea Innocenzi, è stato protagonista del reel che la Domotek ha pubblicato sui social per annunciare l’apertura del profilo TikTok della società.

I due hanno riprodotto un trend simpatico e virale in cui una karateka colpisce una bottiglia d’acqua con un calcio, facendola finire verso i due giocatori della squadra reggina. De Santis salva prontamente la situazione (neanche a dirlo), mentre Innocenzi viene continuamente interrotto mentre cerca di parlare in camera.

Con salvataggio dopo l’altro, in modo sempre più ‘creativo’, De Santis finisce per far perdere la pazienza a Innocenti che intercetta la bottiglia d’acqua, ferma il compagno e finalmente annuncia l’apertura del profilo TikTok della Domotek!