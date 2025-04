Domotek, allora è davvero Spiderman! De Santis ferma un pallone anche durante l’intervista | VIDEO

StrettoWeb

Vola da una parte all’altra del campo, si tuffa neanche fosse un portiere, compie recuperi impossibili che fanno impazzire i tifosi. Saverio De Santis è spesso l’ultimo baluardo della Domotek Volley Reggio Calabria per evitare che gli avversari facciano punto. E sul taraflex sembra volare come se avesse… le ragnatele. Il soprannome è “Spiderman”, complice la maglia interna dell’Uomo Ragno della Marvel che indossa sotto la divisa della Domotek e che mostra a fine partita per le foto con i bambini.

Un soprannome simpatico ma che nasconde un fondo di verità. Lo abbiamo potuto constatare al termine di Gara-3 contro Acqui Terme, match che purtroppo ha segnato l’eliminazione dei reggini a un passo dalla finale Playoff. Nel post partita, Saverio De Santis ha speso parole bellissime verso l’annata della Domotek e Reggio Calabria. E non solo!

Attivando i ‘sensi di ragno‘ ha anche evitato che un pallone finisse contro i giornalisti: durante l’intervista, infatti, il libero originario di Palmi, pur concentrato a rispondere alle domande dei media, è riuscito a intercettare un pallone arrivato nella sua direzione con un riflesso degno di un supereroe, per poi continuare l’intervista sorridendo nonostante il momento fosse piuttosto amaro.

