Corteo Askatasuna, Vannacci condanna: “mandanti morali in Parlamento”, schiaffo durissimo alla sinistra

Ospite a “Realpolitik” su Rete 4, l’eurodeputato Roberto Vannacci, appena uscito dalla Lega con dichiarazioni durissime, è intervenuto sulle violenze del corteo di Askatasuna a Torino. “Quelle di Torino – ha sottolineato l’ex generale della Folgore – sono tecniche di combattimento che io ho studiato e visto molto bene: questi signori che si dicono pacifici hanno schermato e sono rimasti inermi di fronte a questi facinorosi e pericolosi delinquenti. E’ una cosa che si sta ripetendo in maniera metodica in ogni manifestazione. I mandanti morali di questo scempio, di questa criminalità siedono pacificamente in Parlamento. E’ ora di finirla”.

Vannacci ‘assolve’ Piantedosi: “io non esprimo giudizi su ministri in carica. Credo che Piantedosi stia facendo egregiamente il suo lavoro nella possibilità che gli è consentita“.