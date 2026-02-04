Corteo Askatasuna, subito scarcerati 2 dei 3 arrestati durante le violenze: la decisione del Gip

Qualche giorno di carcere, poi subito liberi. Sono stati scarcerati subito, con obbligo di firma, 2 dei 3 arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino lo scorso 31 gennaio, nel corso della manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Nel corso del corteo promosso e appoggiato dalla sinistra, mentre i ‘pacifici’ facevano finta di non vedere (VIDEO), alcuni manifestanti si sono dedicati alla guerriglia urbana aggredendo la polizia con martelli, bombe carta e dando alle fiamme cassonetti e camionette.

I due arrestati, tornati in libertà, secondo quanto riporta l’Ansa, sono Matteo Campaner e Pietro Desideri, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa da un gip del Tribunale di Torino all’esito dell’udienza di convalida.