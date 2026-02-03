“La gente deve vedere”, ma nessuno si oppone: spunta il VIDEO che smaschera i “pacifici” al corteo Askatasuna

“Guarda che bella gente che si sta infiltrando, la gente lo deve vedere” afferma una signora. E lo vede bene, considerando il video pubblicato, diventato virale su web e social. Un gruppo di ragazzi, vestito di nero, si infiltra in mezzo ai “pacifici” durante il corteo Askatasuna. Non vogliono foto, non vogliono video, non vogliono essere ripresi. Il filmato però è chiaro e smaschera anche i “pacifici”: nessuno di loro, nessuno, pur vedendoli, fa nulla per fermarli. Una “convenienza” che fa bene a chi sapeva che sarebbe andata così.

La Sinistra, da giorni, giustifica il corteo e prova a trovare i martiri, minimizzando le violenze, ma in tanti hanno fatto notare come nessuno di loro abbia fatto nulla per fermare l’irruenza di quelli che hanno definito “pochi”. Però c’erano, si sono infiltrati e hanno creato il caos. Di seguito il video che mostra tutto, pubblica su Instagram da Being Paolo Naldini.