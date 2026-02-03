“La gente deve vedere”, ma nessuno si oppone: spunta il VIDEO che smaschera i “pacifici” al corteo Askatasuna

Un gruppo di ragazzi, vestito di nero, si infiltra in mezzo ai "pacifici" durante il corteo Askatasuna. Nessuno di loro, nessuno, pur vedendoli, fa nulla per fermarli

infiltrati corteo askatasuna

“Guarda che bella gente che si sta infiltrando, la gente lo deve vedere” afferma una signora. E lo vede bene, considerando il video pubblicato, diventato virale su web e social. Un gruppo di ragazzi, vestito di nero, si infiltra in mezzo ai “pacifici” durante il corteo Askatasuna. Non vogliono foto, non vogliono video, non vogliono essere ripresi. Il filmato però è chiaro e smaschera anche i “pacifici”: nessuno di loro, nessuno, pur vedendoli, fa nulla per fermarli. Una “convenienza” che fa bene a chi sapeva che sarebbe andata così.

La Sinistra, da giorni, giustifica il corteo e prova a trovare i martiri, minimizzando le violenze, ma in tanti hanno fatto notare come nessuno di loro abbia fatto nulla per fermare l’irruenza di quelli che hanno definito “pochi”. Però c’erano, si sono infiltrati e hanno creato il caos. Di seguito il video che mostra tutto, pubblica su Instagram da Being Paolo Naldini.

Si infiltrano al corteo Askatasuna, ma nessuno li ferma
