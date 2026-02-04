Corteo Askatasuna, domiciliari per l’aggressore del poliziotto Calista

Le immagini delle violenze del corteo di Askatasuna a Torino hanno fatto il giro del mondo. La furia cieca degli invasati del corteo promosso dalla sinistra che, con i ‘pacifici’ girati dall’altro lato (VIDEO), si sono dati alla guerriglia urbana aggredendo brutalmente gli agenti di polizia. Il poliziotto Alessandro Calista è diventato il simbolo della resistenza alla violenza, picchiato anche con un martello, difeso stoicamente da un collega, e finito in ospedale.

Angelo Simionato, 22enne originario della provincia di Grosseto, arrestato in differita perchè sospettato di aver preso parte alle violenze e di essere uno degli aggressori di Calista a Torino, è finito ai domiciliari. La decisione è stata assunta dal gip del tribunale torinese all’esito dell’udienza di convalida di lunedì. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimenti nei fatti del 31 gennaio.