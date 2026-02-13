Caos maltempo a Messina, alcune zone della città senza acqua | INFO e DETTAGLI

E’ emergenza maltempo a Messina a causa del forte vento che sta creando enormi disagi in tutta la città ed in buona parte dell’area metropolitana. AMAM informa che, a causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso.

I tecnici di AMAM sono già intervenuti nei siti interessati per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità degli impianti. La distribuzione idrica potrebbe subire temporanei disagi nelle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso.