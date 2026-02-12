Assurdo Gratteri, frase shock sul Referendum della Giustizia: così ha insultato chi voterà sì

“Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”. Non è un commento su Facebook di un 50enne frustrato, ma sono le parole di Nicola Gratteri. A L’altro Corriere Tv, il Procuratore si è lasciato andare a quello che è un vero e proprio insulto nei confronti di chi voterà sì. Praticamente, un buon pezzo di Italia. E’ incredibile pensare che un personaggio di questo calibro possa lasciarsi andare a dichiarazioni così superficiali, per un tema così delicato, e per un tema verso cui dovrebbe andare – soprattutto lui – abbastanza cauto, nei contenuti e nei toni.

Il dibattito da lui alimentato, verso il no, è – però – ormai piegato alla deriva propagandistica di questi ultimi tempi. Da non dimenticare infatti, per esempio, la figuraccia sulla frase di un’intervista a Giovanni Falcone in realtà mai esistita, letta però durante una diretta a La7. Una fake news da cui Gratteri si difese dicendo: “me l’hanno mandata persone serie e autorevoli dell’informazione, me l’hanno riportata come autentica e io l’ho letta”.