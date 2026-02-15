Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì. Attenzione a forte vento e mareggiate, ancora scuole chiuse

Una nuova e violenta ondata di maltempo si appresta a colpire duramente il Sud Italia, mettendo in stato di massima allerta la Calabria e la Sicilia. Un profondo ciclone di origine atlantica punterà dritto verso le due regioni tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, portando con sé condizioni meteorologiche critiche che fanno temere per la tenuta del territorio. La situazione si preannuncia particolarmente delicata per la Calabria tirrenica e in modo specifico per l’area del Cosentino, già duramente provata dalle recenti esondazioni del fiume Crati. Il rischio di nuovi fenomeni alluvionali, smottamenti e frane è estremamente elevato a causa della saturazione dei suoli e della persistenza delle precipitazioni previste.

In Calabria, proprio in considerazione dell’aggravarsi delle previsioni e dei danni già subiti dal territorio, diversi sindaci hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di lunedì 16 febbraio. Tra i comuni che hanno ufficializzato la chiusura delle scuole figurano Figline Vegliaturo e Guardia Piemontese, entrambi in provincia di Cosenza, ma l’elenco è in costante aggiornamento man mano che i primi cittadini valutano l’evolversi dei bollettini della Protezione Civile. L’attenzione resta altissima su tutta la fascia costiera e nelle zone interne, dove la fragilità idrogeologica rappresenta la preoccupazione principale per le autorità locali.

Il peggioramento più significativo è atteso tra la serata di lunedì e l’intera giornata di martedì, quando il maltempo raggiungerà il suo apice d’intensità. In Sicilia, dopo le piogge già registrate nella giornata di domenica, si attende un’ulteriore e drastica recrudescenza dei fenomeni. Le previsioni indicano raffiche di vento impetuose che potrebbero raggiungere l’intensità di tempesta nella giornata di martedì 17 febbraio, accompagnate da mareggiate lungo le coste più esposte. Lo Stretto di Messina e il Tirreno saranno caratterizzati da mari da molto agitati a grossi, rendendo i collegamenti marittimi estremamente difficili. Anche la Calabria sarà spazzata da venti di burrasca che, uniti alle precipitazioni torrenziali, configureranno uno scenario di estrema criticità per la sicurezza pubblica, richiedendo la massima prudenza da parte della popolazione.

Attenzione anche al brusco calo termico: stavolta farà anche freddo, con nevicate sui rilievi a quote più basse rispetto alle precedenti perturbazioni.

