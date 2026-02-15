Allerta Meteo, anche lunedì scuole chiuse in molti comuni della Calabria | ELENCO LIVE

Una nuova e intensa ondata di maltempo è in arrivo sull’Italia per domani, lunedì 16 febbraio, con effetti che si protrarranno anche nella giornata di martedì 17. Un nuovo impulso ciclonico di origine atlantica investirà in particolare le regioni del Centro-Sud, riportando condizioni di marcata instabilità. Sono previste piogge abbondanti, temporali e precipitazioni a carattere alluvionale, soprattutto lungo il versante tirrenico della Calabria. Particolarmente attenzionata l’area del Cosentino, già duramente colpita dall’esondazione del fiume Crati nei giorni scorsi. Oltre alle piogge, si attendono forti venti di maestrale che interesseranno gran parte del territorio nazionale, con raffiche anche intense.

Le nuove previsioni destano preoccupazione alla luce dei danni e delle criticità già registrate: frane, allagamenti e interruzioni della viabilità hanno messo a dura prova diversi territori. Per questo motivo, alcuni sindaci stanno valutando – e in diversi casi già disponendo – la chiusura delle scuole in via precauzionale.

In questo articolo verrà aggiornato l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse nella giornata di lunedì 16 febbraio.

Provincia di Cosenza