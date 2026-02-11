Allerta Meteo, giovedì 12 e venerdì 13 scuole chiuse in molti Comuni: l’ELENCO aggiornato LIVE

L’Italia si prepara ad affrontare una delle fasi di maltempo più severe dell’inverno. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 febbraio, un’allerta meteo arancione che coinvolge ampie zone del Centro e soprattutto del Sud, con particolare attenzione alle regioni affacciate sul versante tirrenico.

Un intenso “fiume atmosferico” investirà il Paese portando piogge abbondanti e persistenti, veri e propri nubifragi e raffiche di Maestrale che potrebbero superare i 120 km/h. Il peggioramento è atteso nelle prossime ore e sarà caratterizzato da forte instabilità, con rischio idrogeologico elevato a causa della saturazione dei terreni.

Le aree più esposte risultano essere Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna, dove non si escludono allagamenti e fenomeni alluvionali localizzati.

Scuole verso la chiusura: decisioni attese nel pomeriggio

In un contesto così critico, la tutela di studenti e personale scolastico diventa prioritaria. Diversi sindaci stanno valutando l’emanazione di ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani.

Le decisioni ufficiali sono attese nel corso del pomeriggio, dopo l’analisi degli ultimi aggiornamenti meteo. Al momento, la sospensione delle attività didattiche appare altamente probabile in numerosi capoluoghi, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Salerno e Cosenza.

L’elenco dei Comuni con le scuole chiuse in continuo aggiornamento: