Allerta Meteo Calabria, allarme arancione su mezza Regione: chiuse le scuole

La Calabria si appresta a vivere una fase di intenso maltempo che interesserà in modo particolare il versante occidentale della regione. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani, giovedì 12 gennaio, un’allerta arancione su tutta la fascia tirrenica, dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina. Si tratta di una criticità di secondo livello che coinvolge i principali centri urbani, tra cui Reggio Calabria, Cosenza, Rende, Lamezia Terme e Vibo Valentia, estendendosi a tutti i comuni costieri, alla Piana di Gioia Tauro, a Castrovillari e alle aree montane della Sila e dell’Aspromonte.

Tra le amministrazioni locali cresce l’attenzione, poiché l’intensità dei fenomeni previsti potrebbe incidere sulla sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Nel pomeriggio odierno i sindaci dei comuni interessati si riuniranno o seguiranno con costante aggiornamento i bollettini meteorologici per valutare l’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

La decisione, attesa entro la serata, sarà presa in base alla localizzazione dei rischi idrogeologici più rilevanti, con l’obiettivo di limitare al minimo gli spostamenti di studenti e personale scolastico in condizioni potenzialmente pericolose. Sul versante tirrenico sono attese piogge intense e persistenti, raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste più esposte. Diversa, invece, la situazione sul versante ionico, dove è stata confermata l’allerta gialla, indicativa di una criticità più contenuta. Pur in presenza di uno scenario meno severo, le autorità invitano comunque la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di seguire esclusivamente i canali ufficiali della Protezione Civile e dei propri comuni di residenza per restare costantemente aggiornati.